Kündigungsschutz Auf diese Tücken müssen Expats im Homeoffice achten

Wer sich überlegt, im deutschen Homeoffice für eine ausländische Firma zu arbeiten, steht allerdings vor einigen Fragen: Wann gilt zum Beispiel die Rechtsgrundlage in Deutschland, wann womöglich die am Hauptsitz des künftigen Arbeitgebers? Bei der Sozialversicherung ist die Lage klar. Wer in Deutschland arbeite, der entrichte die hier üblichen Abgaben und Beiträge, sagt Pascal Verma, Partner der Hamburger Kanzlei NBS Partners. Anders könne es beim Arbeitsrecht aussehen. Die ROM-I-Verordnung des Europäischen Parlaments erlaubt nämlich eine sogenannte Rechtswahl. „Es kann also im Arbeitsvertrag vereinbart werden, dass auf den Arbeitsvertrag ein ausländisches Recht angewendet werden soll“, erläutert der Fachanwalt für Arbeitsrecht. Dies dürfe jedoch nicht dazu führen, dass der Arbeitnehmer den Anspruch auf zentrale Bestimmungen des deutschen Arbeitsrechts verliert. Schwangere müssten beispielsweise in jedem Fall Anspruch auf Mutterschutz haben. Soweit jedenfalls die Theorie.