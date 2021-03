Ländervergleich zum Gender Pay Gap Deshalb klappt Fair Pay in anderen Ländern besser als in Deutschland

Die Frage, wie schwer es für Frauen ist, Karriere zu machen, entscheidet am Ende darüber, wie viel weniger sie verdienen. „In Ländern wie Italien oder Malta ist der Gender Pay nur so gering, weil Frauen gar nicht mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen, sobald Kinder auf der Welt sind“, sagt von Platen. Deshalb würden diese gar nicht erst in den Statistiken auftauchen. So bedeutet eine geringe Lohnlücke nicht unbedingt mehr Gleichstellung der Geschlechter. Vielmehr kann eine kleine Kluft die Folge einer geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen sein. Zwei von drei Frauen sind laut dem Statistischen Bundesamt in der EU erwerbstätig. Die Lohnunterschiede scheinen jedoch einen Zusammenhang mit der Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Frauen in Ländern mit geringen Lohnunterschieden haben eine niedrigere Beschäftigungsquote als Männer, wie aus den aktuellsten Daten des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) hervorgeht. So beträgt in Italien zum Beispiel der Unterschied fünf Prozent, während die Beschäftigungsquote für Frauen bei etwa 53 Prozent gegenüber 73 Prozent für Männer liegt. Und auch in Rumänien liegt der Abstand bei 3,5 Prozent, obwohl gerade Mal 61 Prozent der Frauen arbeiten, verglichen mit 79 Prozent der Männer. In Deutschland und Estland hingegen ist die Beschäftigungsquote von Frauen höher und dafür die Lücke größer: In beiden Ländern beträgt die Beschäftigungsquote der Frauen etwa 76 Prozent, während 84 Prozent der Männer arbeiten.