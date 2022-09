Last Minute oder Perfektionist Wie Sie mit Deadline-Stress umgehen, offenbart viel über Ihren Charakter

Er empfiehlt deshalb bei Teamarbeit, diesen Kollegen sachliches Feedback zu geben und sie stärker anzuleiten. Frey rät zur klaren Ansage, dass zu spätes Abgeben für alle Beteiligten lästig ist und Stress verursacht. Manchmal sei bei diesen Kollegen auch Humor hilfreich oder eine sanfte Form der Bestrafung, beispielsweise ein Beitrag zur Kaffeekasse oder eine Einladung für die Kollegen ins Kino oder zum Essen. In Teams mit chronischen Zeitproblemen kann es Frey zufolge hilfreich sein, einen externen Moderator hinzuziehen. Es gebe Gruppenkonflikte, „wo man sich gegenseitig im Team blockiert, teilweise auch Wissen vorenthält, im Extremfall andere absichtlich an die Wand laufen lässt. Deshalb ist es ganz wichtig, immer auch Ursachenanalyse zu betreiben“.



All diese Tipps sollten selbstverständlich auch von Chefs berücksichtigt werden, die ihren Mitarbeitern Deadlines vorgeben. Allzu oft beobachtet Frey, dass Vorgesetzte mit Absicht völlig unrealistische Fristen setzen – ganz nach dem Motto „Ich überfordere bewusst meine Leute mit unerreichbaren Zielen, damit sie überhaupt in Bewegung kommen und sich herausgefordert fühlen“. Das kann laut dem Psychologen allerdings zum Bumerang werden. Denn so mancher Angestellte entwickele eine kriminelle Kreativität, um die unerfüllbaren Deadlines zumindest auf dem Papier doch noch einzuhalten. Dies habe sich bei Skandalen in der Auto- oder der Finanzbranche gezeigt, aber auch während Kriegen. Die Angst, als Versager dazustehen, sei so groß, dass mit Lügen, Tricks und Manipulationen das gewünschte Ergebnis vorgegaukelt werde – mit den entsprechenden Folgen, wenn die Täuschung auffliegt.