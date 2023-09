Leben auf dem Land Der Coworking-Space als neuer Ortskern

Allerdings muss festgehalten werden: Wenn von Coworking auf dem Land die Rede ist, sind immer noch meist die Randbezirke großer Städte oder deren Einzugsgebiet gemeint. Noch weiter draußen ist die Nachfrage oft einfach zu gering, räumt Dau von CoWorkLand ein. Der Fokus liegt beim Coworking auf dem Land deshalb häufig auf Angeboten in der Nachbarschaft von Pendlern, also in den Speckgürteln großer Wirtschaftsstandorte. Solche Ringe sind bislang rund um Kiel, Hamburg und im Münsterland zu finden. „Das Konzept der Coworking-Netze ist noch sehr frisch“, erläutert Dau. Aber auch in München und der Region Breisgau gebe es Fortschritte. „Natürlich kann alles immer noch schneller gehen“, kommentiert sie das Tempo des Ausbaus. Aber bei einem Coworking-Space gebe es eben viele Fragen zu klären, auch bezüglich des Arbeitsrechts: „Schließlich sollen die Orte am Ende alle wichtigen Auflagen erfüllen, damit Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden guten Gewissens dort unterbringen können.“