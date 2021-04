Leistungsdruck: Wenn das Gehalt krank macht

Dieses Erlebnis ließ Sascha Alavi nicht los: Für eine Forschungsarbeit interviewte der heutige Lehrstuhlinhaber am Sales Management Department (SMD) der Ruhr-Universität Bochum den Vertriebler eines Autohauses, als dessen Telefon klingelte: Ein Kunde nahm die Bestellung eines eigens angepassten Fahrzeugs zurück, die eigentlich schon beschlossen war. Beim Konfigurieren war etwas schiefgelaufen. Ein geplatzter Deal – der Albtraum eines jeden Vertrieblers. Aus der Provision in Höhe von 700 Euro, mit der der Mitarbeiter im Autohaus fest gerechnet hatte, wurde nichts. Dabei, so erinnert sich Alavi, hätte das Geld ihm „in diesem Monat wahnsinnig geholfen“. Der erfahrene Vertriebler, Mitte 40, brach zusammen, erzählt der Forscher. Was Alavi damals erlebt hat, ist inzwischen zum Kern seiner wissenschaftlichen Arbeit geworden. Seit acht Jahren widmet er sich dem Leistungsdruck und dessen gesundheitlichen Folgen - und zeigt in seiner jüngsten Studie, wie variable Vergütungssysteme krank machen können. Hängt das Gehalt der Mitarbeiter stark von Provisionen ab, fehlen diese häufiger bei der Arbeit. Gerade bei Vertrieblern ist variable Vergütung meist die Regel. Und diese werden, wie er damals im Autohaus erlebte, als Leistungsdruck wahrgenommen – mit fatalen Folgen. Häufig kommt es durch den verspürten Druck nämlich zu Stress und mentalen Krankheiten: Migräne, Burnout oder Depressionen. Das zeigten weitere Umfragen, die Alavi nun gemeinsam mit Kim Linsenmayer und Johannes Habel von der University of Houston in einem Paper veröffentlicht hat. Arbeitnehmer bewegen sich weniger und schlafen kürzer.