Leistungssteigerung Wie Automatenmusik bei der Arbeit hilft

Es scheint bitter nötig, denn insbesondere in den Großraumbüros und Co-Working-Umgebungen der heutigen Arbeitswelt raschelt, murmelt und klappert es immer lauter. Laut einer Umfrage des Büromöbelherstellers Steelcase so sehr, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer täglich 86 Minuten an produktiver Arbeitszeit durch Lärmunterbrechungen verliert.