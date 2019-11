Liebe am Arbeitsplatz „Eine normale Liebesbeziehung darf man haben“

Aufgrund der Geschlechterverteilung sind Frauen immer noch tendenziell in der schwächeren Position. Können sie sich am Anfang einer Beziehung mit einem höhergestellten Kollegen trotz des Überschwangs der Gefühle irgendwie absichern?

Sie sprechen völlig zu Recht dieses Machtgefälle an. Das haben wir. Das haben wir nicht nur bei persönlichen Verhältnissen, sondern generell zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Wenn der Vorgesetzte den Mitarbeiter nicht mehr haben möchte – weil er keine Lust mehr hat, die Affäre fortzuführen, oder weil er ihn unsympathisch findet – dann wird in der Praxis häufig der Vorgesetzte gewinnen, Kündigungsgrund hin oder her. Wenn wir die klassische Situation haben „Junge Frau lässt sich mit erfolgreichem Kollegen ein, Affäre geht zu Ende“ – dann wird möglicherweise auch das Arbeitsverhältnis gefährdet sein.