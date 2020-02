LinkedIn-Umfrage Väter fürchten Elternzeit als Karrierekiller – zu Unrecht

In ihren Wünschen, wie viel Zeit sie dem Job und wie viel der Familie widmen, liegen Männern und Frauen gar nicht so weit auseinander. Nur wenn es darum geht, dies auch im Alltag umzusetzen, wird die Kluft zwischen beiden Geschlechtern deutlich: So würden 74 Prozent der Eltern (dabei 69 Prozent der Männer und 79 Prozent der Frauen) in Deutschland nach der Geburt eines Kindes gerne beide möglichst lange in Elternzeit gehen. In der Realität sind es aber 91 Prozent der Mütter, die den längsten Teil der Elternmonate in Anspruch nehmen. Die Väter scheuen sich weiterhin, bei ihrem Arbeitgeber nach einer längeren Elternzeit zu fragen.