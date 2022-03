Live von der Baustelle Das sind die attraktivsten Tools für die digitale Arbeit

Auch bei der internen Kommunikation geht Demecan bewusst eigene Wege. Statt sich via E-Mail auszutauschen kommt die Projektmanagementsoftware Wrike zum Einsatz. Darin arbeitet die Belegschaft in abgetrennten Bereichen für jede Abteilung zusammen. „Hier sind alle Aufgaben und Projekte jedes Teams aufgelistet und dokumentiert“, erzählt Lösser. Zudem können sich die Beschäftigten untereinander per Direktnachricht austauschen, ähnlich wie in privaten Chats. „Durch all das ist die E-Mail als Kommunikationsform bei uns komplett verschwunden“, so Lösser. Für Büroarbeit nutzt das Start-up Microsoft 365; für die firmenweite Dateispeicherung kommt Dropbox zum Einsatz – beides sind ebenfalls Cloud-Dienste, die in das Projektmanagementsystem integriert sind. Größter Vorteil: Jeder Mitarbeiter hat von jedem beliebigen Ort Zugriff auf alle Daten – was echte Flexibilität ermöglicht. „Mir ist egal, ob ein Mitarbeiter im Unternehmen oder zu Hause sitzt“, sagt Lösser.