Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau Ab 30 ist Schluss mit Gleichberechtigung

Das zeigt sich auch im Gehaltsreport der WirtschaftsWoche, der erstmals die Unterschiede zwischen dem, was Frauen und Männer verdienen, untersucht. Zwar wird dieser Gender Pay Gap kleiner, je genauer man darauf achtet, ob die Positionen vergleichbar sind. Auffällig aber ist an den Zahlen, die die Personalberatung Korn Ferry exklusiv für die WirtschaftsWoche erhoben hat, dass Frauen in manchen Bereichen, in denen sich Unternehmen beim Recruiting schwer tun – etwa in der IT – ihren Marktwert erfolgreich einfordern. Dort gibt es kaum einen Gehaltsunterschied.