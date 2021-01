Trotzdem passt es irgendwie nicht mehr in die Zeit, dass Manager im Jahr 2020 ihren beruflichen Erfolg immer noch am liebsten über die Wahl des Autos demonstrieren. Gleichzeitig sind speziell in größeren Städten die Zahlen junger Menschen mit Führerschein rückläufig. Die jüngere Generation zeichnet sich inzwischen insgesamt durch ein steigendes Umwelt- und Klimabewusstsein aus. Das ist mit einem dicken Firmenwagen schlecht in Einklang zu bringen, selbst wenn dieser ein Plug-in-Hybrid ist. Doch in vielen Chefetagen fragt man: Womit sonst sollen wir die Nachwuchsführungskräfte denn anlocken, wenn es nicht mit Ledersitzen und dem Parkplatz direkt vor der Tür?