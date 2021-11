Laut der Technischen Universität München (TUM) lässt sich mit gendersensibler Sprache Abhilfe schaffen. Frauen fühlen sich zum Beispiel für eine Bewerbung ermutigt, wenn die Jobtitel in weiblicher Form genannt sind – wenn also Geschäftsführer:in in der Stellenanzeige steht. Zudem sprechen bestimmte Eigenschaften Frauen oder Männer stärker an. So fühlen sich Frauen von Begriffen wie „durchsetzungsstark“, „selbstbewusst“, „ambitioniert“ und „analytisch“ weniger angesprochen. Wörter wie „engagiert“, „verantwortungsvoll“, „zuverlässig“ und „kooperativ“ kommen bei ihnen hingegen gut an. Und das Beste daran: Bei Männern haben diese Adjektive kaum eine abschreckende Wirkung.