Ich bin meinen Mitarbeitern wirklich dankbar: Sie haben mir schon vor einer ganzen Weile Einblick in ihren Impfnachweis gewährt – freiwillig. Und damit haben sie mir meinen Job enorm erleichtert. Das wird mir nun, da der Bundestag die 3G-Regel am Arbeitsplatz beschlossen hat, einmal mehr bewusst. Und ich frage mich: Was ist aber, wenn ein kleines Unternehmen einen oder zwei Mitarbeiter hat, die weder geimpft, noch genesen sind? Soll sich der Chef dort allen Ernstes jeden Morgen persönlich an die Tür stellen, um den tagesaktuellen Coronatestnachweis in Augenschein zu nehmen? Und was, wenn der Chef mal nicht da ist? Auch Unternehmer werden schließlich mal krank. Und manchmal haben sie sogar Urlaub. Dann steht der Mitarbeiter mit seinem Test also vor der Tür – und kommt nicht rein? Pech gehabt. Natürlich gibt es auch automatisierte Systeme, mit denen sich Nachweise digital und datenschutzkonform überprüfen lassen. Das bedeutet aber Umbauten und Investitionen – so kurzfristig ist das gar nicht machbar.