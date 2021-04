Um das zu ändern, müssen auch die Männer mitspielen: in der eigenen Beziehung, in Unternehmen, in der Politik. Für die Neuverteilung von Care-Arbeit brauchen wir Anpassungen am System, etwa über eine Individualbesteuerung anstelle von Ehegattensplitting. Noch wichtiger aber ist es, dass Männer den Wandel nicht als Anklage, sondern als Ausweg sehen: Auch sie sind in ihrer Rolle als Alleinernährer der Familie gefangen. Männer haben Zeit mit ihren Kindern verdient.



Mehr zum Thema: Viele Paare wünschen sich, Kindererziehung, Haushalt und Karriere gleichberechtigt zu organisieren. Das gelingt allerdings nur mit einem Privatleben, das so straff organisiert ist wie der Job.