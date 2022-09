Männer in Elternzeit „In den Gehirnen von Vätern verändert sich körperlich etwas“

Also ein Stillstand als Investition in mehr privates Glück?

Stillstand ist da das falsche Wort. Wenn man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, was Erfolg für einen bedeutet, dann fühlt es sich nicht wie Stillstand an. Ich bin in Anlehnung an das Kaizen-Prinzip von Toyota dafür, ständig daran zu arbeiten, dass die Karriere in die richtige Richtung geht. Wichtig ist nicht der direkt nächste Schritt, sondern die Frage, welchen Job ich nach dem übernächsten Job machen will. Darauf aufbauend kann man dann die Zwischenschritte planen. Viele Menschen wurden auf einen Job befördert, den sie eigentlich gar nicht wollten. Sie hatten sich vorher darüber aber keine Gedanken gemacht.



Die Geburt des ersten Kindes ist da eine gute Gelegenheit für eine solche Zwischenbilanz?

Man sollte sich immer Gedanken machen, nie blind einem Karrieredogma „höher, schneller, weiter“ folgen, ohne zu wissen, wohin es gehen soll. Die Karriere ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist ziemlich traurig, wenn jemand irgendwann versucht, mit seinem 17-, 18-jährigen Kind doch noch eine Beziehung nachzuholen, weil es der Job dann zulässt. Wenn wir Glück haben, haben wir rund 40 Jahre Berufsleben vor uns. Warum sollten wir alles in die mittleren fünf Jahre packen? Wir sprechen ja auch immer mehr über Altersdiversität in Unternehmen. Warum können wir nicht mal drei, vier Jahre später an unserer Karriere weiterarbeiten?