Maja Göpel bei Work in Progress „Das Ziel von Politikern: irgendwie wiedergewählt zu werden“

Laut Göpel sind Fragen der Nachhaltigkeit längst noch nicht in den strategischen Zielen der Politik verankert: „Es mangelt nicht an guten Ideen, sondern vielmehr an Überzeugungen, wie diese auch tatsächlich umgesetzt werden können.“

Die Schuld dafür sieht die Wissenschaftlerin vor allem in der Politik: Machtspiele, wie sie derzeit vor allem in der Ampelregierung zu beobachten sind, haben laut Göpel enormes Zerstörungspotenzial. „Das Ziel von Politikern ist nicht mehr das Wohl der Allgemeinheit, sondern irgendwie wiedergewählt zu werden“, sagte die Ökonomin im Interview.