Mehr als Rücken-Fit Mitarbeitergesundheit fängt bei der Psyche an

Für gute Rahmenbedingungen und eine gesundheitsbewusste Unternehmenskultur sind Führungskräfte zuständig. Ein Beispiel, wie dies organisiert werden kann, ist die Wirtschaftsauskunftei Schufa. 850 Menschen arbeiten dort. Erlangt einer von ihnen eine Führungsposition, hat er seine Mitarbeiter gesundheitsbewusst zu führen. So steht es in den Führungsleitlinien. Die Chefs werden also unter anderem daran gemessen, wie gut es ihren Mitarbeitern geht.