8. Als Schäuble 2017 beim Weltwirtschaftsforum in Davos über den Brexit befragt wurde, gab er in beinahe Oettinger'scher Manier eine deutsche Redewendung zum Besten: „You never eat as hot as it is cooked.“ Immerhin hatte er das Publikum vorher gewarnt: „You know in Germany there's a saying …“ Die Moderatorin lachte, doch verstanden hat sie ihn nicht. Verständliches Englisch wäre gewesen: Things are never as bad as they seem. Oder: Nothing is as bad as it looks. Der Trost: Dasselbe gilt meistens auch für unsere schlimmsten Patzer!