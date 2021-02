– transition: Ein Begriff, der Übergänge und Veränderungen als Prozesse beschreibt: politisch, gesellschaftlich wie auch privat und individuell – with the new president, politics in the US is undergoing a transition; hit by climate change our lives are now in sharp transition; seeking a new job is very often a difficult period of transition. Für reibungslose Übergänge sorgen auch viele Wortverbindungen: transition areas, periods, stages, zones etc.