Am Ende einer Videokonferenz habe ich erst neulich genau das erlebt: Die deutsche Gastgeberin verabschiedete sich bei der Moderation mit den Worten „Thank you for the moderation“, um dann „inglouriously“ nachzufragen: „Is this what you say: moderation?“ Damit machte sie nicht nur ihre Unsicherheit offenkundig, sondern verwirrte die Runde, so dass sie sich am Ende nur noch peinlich kichernd verabschieden konnte. Unklar blieb jedoch, dass man besser Thank you for chairing the session sagt – weil schließlich keiner der anwesenden Amerikaner oder Briten die Chefin korrigieren wollte. Und selbst wenn sie es gemacht hätten, wäre eine perfekte Verabschiedung unter keinen Umständen mehr möglich gewesen. Oder um noch einmal das Beispiel von Lt Hicox zu bemühen: Hätte er nach der Bestellung mit den falschen Fingern nachgefragt, ob man es an einer deutschen Bar etwa anders macht, wäre ihm als einziger der sofortige Kopfschuss sicher gewesen.