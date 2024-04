Die Unterschiede drücken sich schon dadurch aus, wer wem das „Du“ anbietet – womit wir bei der Überschrift dieser Kolumne sind: „Can I say you to you?“ ist nicht nur denglischer Humbug, sondern auch in der Haltung völlig unpassend, also ein No-no. Ein Vorstand würde es niemals fragen. Und ein Hausmeister könnte sich selbst mit der verständlichen Form “Can I call you by your first name? I‘m Joe the janitor“ nicht sicher sein, ob er den Job am nächsten Tag noch hat. Egal ob in den als besonders locker geltenden USA oder im nach wie vor sehr klassenbewussten Großbritannien – es ist selbstverständlich der Oberjoe, der zum Unterjoe sagt: “You can call me by my first name. I’m Joe“.