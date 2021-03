Das war ein souveräner Sieg – it was a commanding victory.

Er hat es souverän gemacht – he did it brilliantly, superbly, masterfully/he mastered it (clearly, brilliantly, etc)

Sie hat ihren Vortrag gewohnt souverän gehalten – she delivered the presentation with her usual aplomb [wie bei bomb wird das b in aplomb nicht gesprochen]

Er ist eine souveräne Persönlichkeit – he is a (self-)confident character/person/personality

Wir haben die (volle) Souveränität im Projekt – we have (full) control over the project.



