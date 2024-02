Es ist dieses spiel, mit dem es Larry gelingt, die hundertprozentig selbst geschaffene soziale Distanz zu überwinden. Das hat er am Ende zwar nicht den jecken Rheinländern, aber auf jeden Fall den Berlinern und Hamburgern voraus. Zum Beispiel, nachdem er sich in einem Restaurant lautstark darüber aufregt, nicht im Bereich für die schönen, sondern für die hässlichen Gäste zu sitzen – und dabei beinahe ein Hausverbot erhält. Am Schluss sitzt er doch auf der richtigen Seite des sonnenverwöhnten kalifornischen Lebens. Auf gar keinen Fall, weil er gut aussieht. Aber weil er der eine ist: the one and only creator of Curb.



Unser Kolumnist ist u. a. Autor des Bestsellers „Hello in the Round! Der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet“. Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen.