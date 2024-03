Dass die Mehrzahl im Englischen eine ganz eigene Sache ist, zeigt ein Satz wie The team are ready. „Are?“, werden Sie vielleicht fragen. Die Form ist nicht nur korrekt, sondern Standard. Wie auch bei The staff are messy. The committee are corrupt. Oder: The orchestra are out of tune. Der Plural gilt, solange man über die Eigenschaften der Personen in der Gruppe spricht, statt über die Gruppe als Ganzes. Erst dann steht der Satz im vertrauten Singular: The team is ready, the staff is messy and so on.