Mehr Präsenz So bekämpft Londons Finanzsektor das Homeoffice

Die Großbank HSBC verlangt von ihren britischen Angestellten ab Oktober, an mindestens drei Tagen in der Woche ins Büro zu kommen. Blackrock, der weltweit führende Vermögensverwalter, verlangt von seinen Angestellten weltweit, dass sie ab dem 11. September an mindestens vier Tagen in der Woche im Büro erscheinen. Die Investmentbank Goldman Sachs, deren CEO David Solomon das Arbeiten von zu Hause aus einmal als „Anomalie“ bezeichnet hat, trommelt ihre Angestellten bereits seit den Covid-Lockerungen 2021 wieder in die Büros zurück. Die Bank kündigte kürzlich an, den Druck auf Angestellte, die dennoch im Homeoffice bleiben wollen, zu erhöhen. NatWest erlaubt es im Gegenzug einigen Angestellten, sich nur an zwei Tagen im Monat im Büro blicken zu lassen.