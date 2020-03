Mehrarbeit in Zeiten von Corona Neun Dinge, die Sie zu Überstunden wissen sollten

Manche Arbeitnehmer wollen sogar Überstunden schieben. Sie bessern damit ihr Gehalt auf, haben mehr Zeit für ein wichtiges Projekt oder stärken womöglich ihre Position im Unternehmen. Beschäftigte bestehen besonders dann auf Überstunden, wenn sie in der Vergangenheit fest mit diesen Mehreinnahmen rechnen konnten. Einen Anspruch auf Mehrarbeit gibt es in der Regel jedoch nicht. Eine Ausnahme könne laut DGB Rechtsschutz allenfalls dann bestehen, „wenn die geleisteten Überstunden in der Vergangenheit so regelmäßig angefallen sind, dass beide Parteien des Arbeitsvertrags von einer stillschweigenden Veränderung der im Arbeitsvertrag festgelegten Arbeitszeit ausgehen. Hier sind die Hürden allerdings sehr hoch.“