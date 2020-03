Mehrarbeit in Zeiten von Corona Neun Dinge, die Sie zu Überstunden wissen sollten

ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am Montagabend (28.11.2011) in einem Büro in Köln an seinem Computer-Arbeitsplatz. Statistisch gesehen fallen in Deutschland jährlich mehr als eine Milliarde bezahlte Überstunden an - und wahrscheinlich genauso viele unbezahlte. Das Thema Mehrarbeit sorgt immer wieder für Zündstoff. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa:"DGB-Chef Hoffmann für Abbau von unbezahlten Überstunden" vom 20.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: dpa