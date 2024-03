Milliardär will Geburten fördern Koreanischer Konzern zahlt 70.000 Euro für jedes Mitarbeiter-Baby

„Wenn die Geburtenrate weiterhin so niedrig bleibt, steuern wir in eine nationale Existenzkrise. Es wird einen Rückgang der Arbeitskraft und nicht mehr genügend Personal für die Staatssicherheit geben“, begründete der Booyoung-Chef seine Entscheidung in einer Pressemitteilung. Südkorea bildet das Schlusslicht in der globalen Geburtenstatistik. Im vorigen Jahr lag der Wert bei 0,72 – und mit jedem Jahr sinkt die Geburtenrate weiter. Zum Vergleich: In Deutschland brachten Frauen zuletzt im Schnitt 1,46 Kinder zur Welt.