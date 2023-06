Minijobber beim FC Bayern „Das Vorenthalten von Sozialversicherungsabgaben kann eine Straftat darstellen“

WirtschaftsWoche: Der FC Bayern muss wegen Dumpinglöhnen für Trainer im Jugendbereich – von 2016 bis 2021 – 45.000 Euro an hinterzogenen Sozialleistungen plus Säumniszuschläge an die Krankenkassen nachzahlen und obendrein 200.000 Euro Buße. Was steckt dahinter?

Thomas Müller: Seit 2015 gilt das Mindestlohngesetz. Seitdem musste jeder Arbeitgeber, also auch der FC Bayern, seinen Beschäftigten für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde eine Mindestvergütung zahlen. 2015 lag der Mindestlohn noch bei 8,50 Euro. Inzwischen liegt er bei zwölf Euro. Das bedeutete im Jahr 2015 durften Beschäftigte mit 450-Euro-Verträgen höchstens 42,9 Stunden pro Monat arbeiten. Hinzu kommt, dass solch ein Minijob nur dann sozialversicherungsfrei ist, wenn der Mitarbeiter keinen höheren Vergütungsanspruch hat als 450 Euro, also nicht mehr Stunden als vereinbart geleistet hat. Wenn nun die Minijobber des FC Bayern regelmäßig mehr als 42,9 Stunden im Monat gearbeitet hätten, wäre die 450-Euro-Grenze überschritten. Die Folge wäre, dass aus dem sozialversicherungsfreien Minijob eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wurde und Nachzahlungen fällig waren.