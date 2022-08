Mit Bachelor zum Offizier Lohnt sich ein Job bei der Bundeswehr?

Bei der Truppe sieht man die Gehaltsfrage naturgemäß etwas anders. „In vielen Bereichen sind wir mit der Besoldung durchaus konkurrenzfähig“, sagt ein Sprecher der Bundeswehr in Köln. Er verweist auf geringere Abzüge als bei den meisten Angestellten in der Privatwirtschaft, sodass netto mehr vom Brutto bleibt. Aber auch er muss einräumen: In bestimmten technischen Berufen steht die Truppe im Wettstreit mit zahlreichen und nicht selten prestigeträchtigeren Unternehmen. Hier schöpfe die Bundeswehr alle Möglichkeiten aus, um mit Zulagen oder Prämien qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu binden. So gewährt die Bundeswehr beispielsweise im Bereich IT einigen Bewerbern einen monatlichen Bonus von bis zu 1000 Euro.



Geld ist für immer mehr Arbeitnehmer aber längst nicht mehr alles. „Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst verlässlicher sind als die in der Wirtschaft und der Industrie, die in Teilen von Kurzarbeit bis hin zu Insolvenzen und Schließungen betroffen waren“, betont der Bundeswehrsprecher. Bei seinem Arbeitgeber winkt hingegen ein Job auf Lebenszeit. Wer mit einem Bachelor oder Master bei der Bundeswehr anfängt, habe gute Chancen auf eine Verbeamtung.