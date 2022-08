Mit Bachelor zum Offizier Lohnt sich ein Job bei der Bundeswehr?

Ein Zwischenstopp bei der Truppe kann deshalb durchaus im Lebenslauf zum Pluspunkt werden, bestätigt Runge: „Die Bundeswehr steht seit Jahrzehnten in dem guten Ruf, eine sehr fundierte und qualifizierende Führungskräfteausbildung zu gewährleisten. Absolventen werden früh an große Verantwortung herangeführt. Fähigkeiten wie strategisches und taktisches Denken, hohe Belastbarkeit und Stressresistenz kommen hinzu. Das ist in nahezu allen Bereichen der Privatwirtschaft nach wie vor sehr gefragt.“ Früher konnte eine Station bei der Bundeswehr bei einigen Arbeitgebern durchaus als Nachteil ausgelegt werden. Das hat sich nach Ansicht Runges infolge der russischen Invasion in der Ukraine geändert.