Mitarbeitergespräch: So geht es besser Feedback holen – statt geben

Nur in streng hierarchischen Arbeitswelten habe das klassische Mitarbeitergespräch noch eine Daseinsberechtigung, sagt Armin Trost, Professor für Organizational Behavior an der Hochschule Furtwangen. Denn wenn es um konstruktive Kritik geht, ist das klassische Jahresgespräch seiner Meinung nach oft von vornherein zum Scheitern verurteilt. „Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass die beste Art Feedback zu erhalten, darin besteht, aktiv danach zu fragen. Unaufgefordertes Feedback ist eher mit Vorsicht zu genießen“, so Trost. Und das gelte erst recht, wenn sich das Feedback zur Arbeit mit der Beurteilung des Angestellten vermische. Die Folge: Der Kritisierte gehe in eine Abwehrhaltung und fange an, sich zu rechtfertigen.