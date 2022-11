Motivation der Mitarbeiter „Richtig geil, dass Du das geschafft hast!“

Sie haben vor drei Wochen einen Beitrag auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn gepostet, in dem Sie darüber schreiben, was Menschen eigentlich im Job motiviert. Eine Frage, über die sich die Wirtschaftspsychologen seit Jahrzehnten streiten. Wie kam es dazu?

Ich war bei einem großen Wiesbadener Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern zu Besuch. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten und Jahren immer mehr Zusatzleistungen eingeführt, um die Belegschaft zu motivieren: kostenloser Eintritt in alle Schwimmbäder in Wiesbaden, freie Mitgliedschaften in Fitnessstudios – und deutlich mehr Homeoffice. Der Personalleiter klagte dennoch über die hohe Krankheitsrate in der Belegschaft, über eine hohe Fluktuation und die geringe Motivation. Ich sagte dazu, dass ich mir ja auch in der Beziehung keinen Partner wünsche, der mich mit Geschenken zuschüttet, aber emotional nicht für mich da ist. Ich wünsche mir einen Arbeitgeber, der sich um mich sorgt – und mir nicht bloß lauter Extras spendiert.