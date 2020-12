Motivation für 2021 „Alles hängt von der richtigen Planung ab“

Wie erkenne ich, welchem Ziel ich die Priorität geben sollte?

Das ist vermutlich das, was Ihnen spontan als erstes einfällt. Themen, über die wir häufiger nachdenken, die uns ständig beschäftigen, kommen uns eher in den Sinn. Damit Pläne funktionieren, brauchen Sie ein gutes, starkes Ziel, bei dem Ihnen Scheitern wirklich etwas ausmacht. Ansonsten droht die Gefahr, dass Sie da mittelfristig nicht so viel Energie reinstecken und deshalb nicht durchhalten. Wenn ein Ziel Sie dauerhaft viel Nerven kostet, kann das ebenfalls ein Zeichen dafür sein, dass es nicht zu Ihnen passt.