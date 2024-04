Motivation im Job: „Wenn wir mehr Netto vom Brutto haben, schafft das Bock auf Arbeit“

Und dann schaffen wir das schon mit dem Bock auf Arbeit?

Wir müssen alle Register ziehen. Ein anderer Punkt ist die Berufsorientierung. Ich hatte heute ein Gespräch mit zwei Auszubildenden bei der BDA. Beide hatten zuvor schon eine Ausbildung in einem völlig anderen Beruf angefangen: in einer Kfz-Werkstatt und einer Werbeagentur. Jetzt machen sie bei uns eine Ausbildung im Bereich Bürokommunikation. Worauf ich hinaus will: Ihnen war nach der Schule nicht klar, was sie schließlich machen wollten. Weil die klassische Berufsorientierung in den Corona-Jahren verloren gegangen ist. Das macht doch eines ganz deutlich: Man hat mehr Bock auf Arbeit, wenn man nach einer vernünftigen Berufsorientierung in einem Beruf landet, der einem Spaß macht. Ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, ist die aktuelle Arbeitsmarktpolitik. Eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik sollte sich auf die Vermittlung in Beschäftigung konzentrieren und auch die Mitwirkungspflicht der Transferleistungsempfänger stärker einfordern. Das waren alles Themen, die ich auch im Interview vergangenes Jahr angesprochen habe.