Der Bielefelder Arbeitspsychologe Tim Hagemann sieht eine Möglichkeit darin, sich vor Augen zu führen, was einem an der Arbeit Spaß macht. „Oder dass sie dafür sorgt, dass man sich seinen Lebensunterhalt verdient.“ Er weist außerdem auf das ungleich größere Übel hin: „Keine Arbeit zu haben, ist der größte Stressor überhaupt. Die höchsten Stresswerte haben Langzeitarbeitslose. Es ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig und man identifiziert sich darüber, in Arbeit zu sein.“ Trotzdem, gibt Hagemann zu, mache Arbeit natürlich nicht immer nur Spaß.