Und warum überhaupt Montag? Zwar sind Montag bis Freitag in der westlichen Welt offiziell Werktage, Samstag und Sonntag Wochenende. Der Sonntag als komplett freier Tag wurzelt im Christentum – am siebten Tage sollst Du ruhen, heißt es in der Bibel. Für Muslime ist der Freitag der Ruhetag, für Juden der Samstag. In manchen arabischen Ländern ist „Wochenende“ am Donnerstag und Freitag, in anderen am Freitag und Samstag. Buddhisten nehmen sich an Voll-, Neu- und Halbmondtagen eine Auszeit zum Meditieren. Atheisten ist es einerlei, doch auch sie brauchen mal Erholung. Unabhängig von ihrer Religion arbeiten auch Menschen am Wochenende, manche haben genau montags immer frei.