Nach Protesten bei Apple Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter für die Rückkehr ins Büro begeistern

Für diese Erkenntnis brauchte es einige Zeit. Nach der Gründung von Malt im Jahr 2013 hatten alle Kollegen zunächst aus der Ferne zusammengearbeitet. Weniger aus einer New-Work-Überzeugung heraus als aus reinem Pragmatismus, wie Huguet erzählt. Sein Lebensmittelpunkt lag in Paris, Mitgründer Hugo Lassiége wohnte damals hingegen in Lyon. „Außerdem hatten wir anfangs einfach kein Geld, um ein eigenes Büro zu finanzieren.“ Dass das zumindest für ihn kein Dauerzustand war, erkannte Huguet rasch. „Ich habe viel Zeit in meiner kleinen Pariser Wohnung verbracht. Aber ich bin ein Netzwerker und hatte schnell das Bedürfnis, in einen Co-Working-Space zu wechseln.“