Nach WM-Aus für Deutschland: Macht Erfolg uns faul?

Kaum war der Schlusspfiff verhallt, meldeten sich sofort lautstark diejenigen, die immer schon gewusst haben, dass das nichts wird mit der Mission Titelverteidigung. “Satte Profis, die es nicht mehr nötig haben” sah der ehemalige Nationalspieler Paul Breitner auf dem Platz stehen. Lothar Matthäus, einer von Deutschlands Ehrenspielführern, fand den Auftritt der Mannschaft “selbstherrlich”.

Das Gefühl, es habe Deutschland am Ende nicht an Talent, sondern an Motivation und Einstellung gemangelt, ist aber nicht nur bei den üblichen Empörten entstanden. Wer ein derart großes Ziel einmal erreicht hat, so geht die küchenpsychologische Begründung, der könne sich eben nicht noch mal bis an seine Leistungsgrenzen bringen, um das erneut zu schaffen.