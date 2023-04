Nachrichtenflut So behalten Sie den Überblick in Ihrem Postfach

Eine andere Methode, die beim Schreiben von E-Mails helfen kann, ist das Ausschließen von Nachfragen. So können Vorgesetzte ihren Mitarbeitern etwa Aufgaben erteilen und gleichzeitig vorgeben, was zu tun ist, wenn diese Aufgaben nicht zu erfüllen ist. Ein Beispiel: Verleg den Termin bitte auf Montag, 11 Uhr. Ist das nicht möglich, halte am aktuellen Termin fest. Auf diese Weise ersparen sich die Beteiligten ein unendliches E-Mail-Pingpong. Im Team zu etablieren, dass Betreffzeilen klar den Inhalt der Mail zum Ausdruck bringen sollen und Verteiler auf ein Minimum zu reduzieren, kann ebenfalls helfen, zumindest hausintern die Anzahl an Nachrichten zu minimieren.



Lesen Sie auch: „Für bessere Konzentration gibt es einfache und schnelle Dinge“



Auch die Einstellungen im E-Mail-Programm selbst schützen vor ständigen Unterbrechungen. Die Benachrichtigungsfunktion etwa kann ausgeschaltet werden. Außerdem ist es möglich, nur die Nachrichten bestimmter Absender durchzustellen, wenn diese besonders dringend sind.