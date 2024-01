Networking: Wie Sie frühere Kontakte wiederbeleben

Nachdem man sich gegenseitig erkannt hat, hilft das Erinnern an gemeinsame Erlebnisse, als man noch in Kontakt war. Sie können über gemeinsam verbrachte Zeiten sprechen und sogar über gemeinsam erlebte Schwierigkeiten. Wir haben einmal beobachtet, wie ein Teilnehmer eine Erinnerung teilte und damit erfolgreich auf Resonanz bei seinem Gegenüber gestoßen ist: „Erinnern Sie sich an unseren Direktor? Er war so ein Idiot.“ – „Ha ha, wie könnte ich ihn vergessen? Der unzugänglichste Kerl – super launisch.“ Durch die gemeinsam geteilten Erinnerungen schufen die ehemaligen Kollegen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.



