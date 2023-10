Neuanfang | Vom Minister zum Privatmensch Daniel Bahr: „Der Schock war da. Es war ein harter Lernprozess“

Im November 2014 vollzieht er also in München seinen Seitenwechsel. Er ist bei der Allianz zuständig für Leistungen und Vertrieb in der Krankenversicherung. Und muss erst wieder lernen. Innerlich, weil andere Maßstäbe an Erfolg angelegt werden als in seinem früheren Leben. Als Abgeordneter und Minister hatte er gelernt: „Man muss in der Politik immer eine Mehrheit überzeugen, die Zahlen und Fakten überzeugen selten allein.“ In Unternehmen ist das anders. „Da wird oft sehr eng an einer Sache argumentiert“, sagt Bahr. Die muss sich rechnen. Er glaubt, dass er beides verbinden und damit dann mehr erreichen kann.