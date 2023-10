Neuanfang | Vom Minister zum Privatmensch Daniel Bahr: „Der Schock war da. Es war ein harter Lernprozess“

Nun läuft er wieder Marathon. Der Sport, der fast klischeehaft abruft, was Politiker und Manager als Eigenschaft für sich in Anspruch nehmen. Ausdauernd zu sein und etwas Spaß zu haben an der Qual der letzten Kilometer. Im Oktober 2022 stand er nach einer längeren Wettkampfpause wieder am Start. In Chicago. Er lief auf dem Ticket der der American Cancer Society und sammelte Spenden. Es ist eine sehr emotionale Rückkehr nach der Krankheit, nach der Coronapandemie, die für ihn als immungeschwächten Krebspatienten besonders herausfordernd war. Er hat eine Träne im Augenwinkel. Nun Ende September 2023, zum Berlin-Marathon, arbeitet der Manager und Stehauf-Mann Daniel Bahr schon wieder an einer guten Laufzeit. Er kommt nach schnellen 3 Stunden und 27 Minuten durchs Ziel am Brandenburger Tor.



