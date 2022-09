Neue Angebote Elternzeit führt zum Karriereknick! Wirklich?

Dass es vielerorts an Personal mangelt und jetzt eine Generation auf den Arbeitsmarkt kommt, die von vornherein seltener Vollzeit arbeiten will, könnte diesen Kulturwandel in den Unternehmen beschleunigen, sagt Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin und Professorin an der Universität Potsdam. „Väter und Mütter, die Teilzeit arbeiten, dürfen nicht abgeschrieben werden. Nach dem Motto: Aha, das war es jetzt bei der oder dem mit der Karriere.“