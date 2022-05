Neue Berechnungen So teuer ist der Fachkräftemangel für Deutschlands Firmen

So golden die Zeiten für Jobsuchende sein mögen, so düster sind sie für die Unternehmen: Eine unbesetzte Stelle kostet Geld. Genau zu beziffern, was der Fachkräftemangel die Wirtschaft kostet, ist aufwendig. Im vergangenen Jahr versuchte sich das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln daran – in Zusammenarbeit mit Stepstone und der Beratung Kienbaum Consultants International. Bis zum Jahr 2035 soll der Arbeitskräftemangel 326 Milliarden Euro kosten, so die Schätzung.