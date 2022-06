Neue Dresscodes nach Corona „Der Anzug als graue Bürouniform ist durch“

Tillessen sieht dabei gestrickte Stoffe statt gewebten auf dem Vormarsch. Insgesamt greifen Geschäftsleute in den Läden zwar weniger zum Anzug. Wenn, dann dürfte er jedoch in mutigeren Farben und Musterungen mehr Spaß machen als früher. „Der Anzug als graue Bürouniform ist durch.“

Dennoch: Beschäftigte wollten sich in ihren Hierarchien durchaus sozial abgrenzen. „Auch wenn der Chef im Hoodie herumläuft – das ist nicht der Hoodie des Praktikanten.“ Wenn sich Führungskräfte früher durch eine Handstichnaht am Revers des Sakkos von ihren Mitarbeitern abhoben, so geschehe dies heute durch die teure Sweatshirt-Marke oder eine limitierte Sneaker-Auflage.