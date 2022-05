Neue Regelung bei Investmentbank Die Schattenseiten des unbegrenzten Urlaubs bei Goldman Sachs

In der Vergangenheit klagten Mitarbeiter nämlich immer wieder über die enorme Arbeitsbelastung bei der Investmentbank. In einer internen Umfrage gaben Analysten, die gerade erst bei der Bank angefangen hatten, an, in der vergangenen Woche im Schnitt 105 Stunden gearbeitet zu haben. In der Präsentation zu der Umfrage heißt es: „Im Durchschnitt arbeiten Analysten im ersten Jahr über 95 Stunden pro Woche und schlafen fünf Stunden pro Nacht“. Zwar nahmen an der Umfrage nur 13 Analysten teil. Und dennoch traten ihre Berichte nicht nur an der Wall Street eine Debatte über die Arbeitsbelastung los: „Es gab einen Punkt, an dem ich ab morgens nicht mehr aß, duschte oder irgendetwas anderes tat, als bis nach Mitternacht zu arbeiten“, so ein Mitarbeiter von Goldman. „Mein Körper tut die ganze Zeit körperlich weh und psychisch bin ich an einem wirklich dunklen Ort“, so ein anderer.