Neue Studie Das sind Deutschlands bewerberfreundlichste Unternehmen

Doch wie gestaltet ein Unternehmen den Bewerbungsprozess überhaupt besonders nutzerfreundlich? Potentialpark unterteilt das Ranking dafür in vier Kategorien, aus denen sich in Kombination dann das gesamte Ranking ergibt: Karrierewebseite, Social Media, Online-Bewerbung und Mobile. Das gesamte Ranking finden Sie in Tabellenform am Ende dieses Artikels.



Karrierewebseite



Über die Karrierewebseite sollten die Unternehmen einen guten Überblick über die Arbeit vermitteln und sich selbst vorstellen. 20 der 141 untersuchten Unternehmen bieten auf ihren Webseiten sogar ein „Matching-Tool“ an. Wer den eigenen Lebenslauf oder Daten aus dem LinkedIn-Profil hochlädt, bekommt direkt passende Stellenangebote im jeweiligen Unternehmen angezeigt. Das funktioniert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die Schlagwörter aus den Lebensläufen den Jobangeboten zuordnet. So viel vorab: Wie auch in den Vorjahren ist Fresenius der Gesamtsieger des Rankings und sichert sich dank der eigenen Online-Präsenz auch in der Kategorie „Karrierewebseite“ den ersten Platz. Es folgen Ernst & Young, Thyssenkrupp und die Deutsche Telekom.