Neue Studie Für deutsche Arbeitnehmer ist Geld wichtiger als Glück

Innerhalb der häufig zitierten „New Work“ nimmt auch die Arbeit im Home Office eine wichtige Rolle ein. Sie soll Arbeitnehmer flexibler und dadurch glücklicher machen, zumindest in der Theorie. In Deutschland funktioniert das Konzept im internationalen Vergleich noch nicht so wirklich, wie aus dem „Happiness Index“ hervorgeht: Während in den USA (54 Prozent) und in Großbritannien (56 Prozent) mehr als die Hälfte der Mitarbeiter regelmäßig im Homeoffice arbeitet, sind es in Frankreich nur 40 Prozent und in Deutschland sogar nur 37 Prozent. Und tatsächlich arbeiten die glücklichsten Mitarbeiter laut „Happiness Index“ regelmäßig im Homeoffice. 41 Prozent der unglücklichen deutschen Studienteilnehmer geben nämlich an, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, von Zuhause zu arbeiten. Von den im Job sehr zufriedenen Befragten sagen dies nur 16 Prozent.