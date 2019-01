Neue Studie Verdienen Frauen mehr als ihre Männer, schummeln beide beim Gehalt

Nehmen wir an, dieser Gender Pay Gap würde von heute auf morgen verschwinden. Nehmen wir weiter an, alle Frauen würden nicht nur gleich bezahlt, sondern würden sogar mehr verdienen als die Männer – was würde passieren? Folgt man der Argumentation von Marta Murray-Close, Sozialwissenschaftlerin an der Universität von Massachusetts, würden die Menschen ihr wahres Gehalt verschleiern – um die ach so armen Männer besser aussehen zu lassen.